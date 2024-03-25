Yozgat Valiliği tarafından kütüphaneler haftası dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kitapların büyülü dünyasına kapılarını açan kütüphaneler, bilgiye ulaşmanın en değerli adresleridir” dedi.

Açıklamanın devamında, “Okumak, keşfetmek ve öğrenmek için kütüphaneleri ziyaret etmeyi unutmayın. Hayal gücümüzü besleyen, bilgi dağarcığımızı zenginleştiren bu mekanlara olan sevgimizi ve ilgimizi daima sürdürelim. Kütüphaneleri keşfetmeye ve onlara gereken önemi verip kullanmaya devam edelim.”