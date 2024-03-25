Sarıkaya’da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

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İlçede Dünya Ormancılık Haftası münasebetiyle Kayapınar İstiklal İlkokulu/Ortaokulu tarafından çam fidanı dikimi yapıldı. Etkinliğe ilçede bulunan okul idareci, öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti.

Fidanlar Toprakla Buluştu1

Sarıkaya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kayapınar İstiklal İlkokulu/Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerini gerçekleştirmiş oldukları anlamlı etkinlik nedeniyle tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hakan Demirbaş