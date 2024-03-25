Sarıkaya’da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
İlçede Dünya Ormancılık Haftası münasebetiyle Kayapınar İstiklal İlkokulu/Ortaokulu tarafından çam fidanı dikimi yapıldı. Etkinliğe ilçede bulunan okul idareci, öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti.
Sarıkaya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kayapınar İstiklal İlkokulu/Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerini gerçekleştirmiş oldukları anlamlı etkinlik nedeniyle tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.
Muhabir: Hakan Demirbaş