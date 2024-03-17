Sorgun Gençlik Derneği ve Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi işbirliğinde "Avrupa Birliği Projelerinde Gönüllü Olmak" etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik 20 Mart’ta Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak.

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği Projelerinde Gönüllü Olmak etkinliğimize Yozgatlı gençlerimizi davet ediyoruz. Eğitime katılan gençlerimiz 5 gün ile 12 ay arasında ücretsiz yurt dışı programlarına katılma hakkına sahip olacaklar. Eğitimde Erasmus + ve ESC projeleri ile yurt dışına nasıl çıkabileceğini hakkında bilgiler verilecek. Eğitimde Ücretsiz yurt dışına nasıl çıkabilirsin, Erasmus+ Programı nedir, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) nedir? Nasıl katılabilirsin, Europass CV ve Motivasyon Mektubunu nedir ve nasıl hazırlayabilirsin, Youthpass Sertifikası nedir? Nasıl sahip olabilirsin konuları anlatılacak” ifadelerini kullandı.