Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarlık ikramında bulunuluyor.

Yozgat İl Müftülüğü Ramazan ayı münasebetiyle başlatılan yardım kampanyası ile Yozgat’ta misafir edilen depremzede aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapılıyor.

Yozgat Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ali Gülden, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan’da ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofrasına bir lokma aş olmak ve onlara bayram sevinci yaşatmak için böyle bir yardım kampanyası düzenledik" ifadelerini kullandı.

Gülden, "İl Müftülüğümüz ve Vakıf Şubemiz organizasyonu ile sahaya inen din gönüllüsü kardeşlerimiz, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir hayır köprüsü oluşturdu. Ramazan ayı öncesi birçok ailenin yüzünü güldürdük. Desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza ve din görevlisi kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.