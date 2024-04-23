Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 24-26 Nisan tarihleri arasında "8. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi" düzenleneceği bildirildi.

Van’da ilk defa hemşirelik alanında, uluslararası katılımlı bir kongre gerçekleştiriliyor. Van Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan kongre, Van YYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde yapılıyor.

Kongre; Atatürk Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Adli Bilimciler Derneği’nin işbirliğiyle düzenleniyor. Van Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli Kardiyolog Gürkan İmre ise kongrenin düzenleme kurulunda görev alacağı belirtildi.

Kongre, hukukçular ile sağlık profesyonellerinin bilimsel sunumlarıyla çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirilecek.