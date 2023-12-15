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Trendyol Süper Ligi’nde MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A.Ş. takımları arasında oynanan maçın ardından yaşanan saha olayları nedeniyle tüm liglerin ertelenmesine karar verilmişti.

TFF Yönetim Kurulu tarafından 19 Aralık Salı gününden itibaren tüm liglerde müsabakaların yeniden başlatılması kararı alınmasının ardından Yozgat Bozokspor’un da yer aldığı Bölgesel Amatör Lig’de de erteleme müsabakalarının programı belli oldu.

Buna göre ertelenen Bölgesel Amatör Lig 1. Grup maçları 19 Aralık Salı günü, diğer gruplardaki ertelenen maçlar ise 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak.