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Yozgat Birlik Vakfı Başkanı Turgay Kargı ve yönetimi, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Birlik Vakfı Yozgat Şubesi Başkanı Turgay Kargı, Vali Mehmet Ali Özkan’a görevinin Yozgat’a ve vatandaşlara hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

Vali Özkan, ziyaretleri dolayısıyla Turgay Kargı ve beraberindeki heyete güzel temennileri için teşekkür etti.

Ziyaret, Vali Özkan, vakfın yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi almasının ardından bir süre yapılan sohbetle sona erdi.