Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili iddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.,

Merkez, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan akaryakıt şirketlerine yönelik fiyat göstergesi iddialarını yalanladı.

Söz konusu iddialara göre, akaryakıt dağıtım şirketleri bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını üç haneli olarak yenilemelerini istemişti. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt şirketlerinin böyle bir talepte bulunmadığı tespit edildi. Dahası, şirketlerin akaryakıt fiyatlarının üç hanelere ulaşacağına dair herhangi bir öngörüsü veya tahmini bulunmuyor.

Açıklamada, seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.