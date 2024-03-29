Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği son haberi verdi ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği yönde hareket ederek Temmuz ayında emekli aylıklarını yeniden değerlendireceklerini ifade etti ve prim gün sayılarındaki adaletsizliği giderme sözü verdi.

Emekli maaşlarıyla ilgili hükümetten gelen açıklamalar art arda devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Bakan Işıkhan da emeklilerin refahını artırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı. Bakan Işıkhan, "Nasıl ki bugüne kadar emeklilerimizin yaşam standartlarını iyileştirmek için çeşitli adımlar attıysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, Temmuz ayında emekli aylıklarını yeniden ele alacağız" dedi.

Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" çerçevesinde Çorum'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Işıkhan, emekli maaşlarının memur emeklileri için toplu sözleşmeye, SSK ve Bağkur emeklileri için ise enflasyona göre belirlendiğini hatırlattı ve ekledi: "Ekonomimizi güçlendirdikçe, artan refahtan emeklilerimize daha fazla pay vereceğiz. Ayrıca, 3600 ek gösterge düzenlemesini tüm memurları kapsayacak şekilde genişleteceğiz ve esnaflarımızın emeklilik için gerekli sigorta prim gün sayısındaki adaletsizliği gidereceğiz."

Bakan Işıkhan, "Hiçbir zaman tutmayacakları sözler vermedik. Bu, bizim değil, başkalarının milleti kandırma taktiği. Biz bugüne kadar ne söylediysek, onu yaptık ve bundan sonra da adım adım ilerleyeceğiz. Son 5 yılda yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, vatandaşlarımızı mağdur etmeden hizmetlerimize kesintisiz devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Emeklilere yönelik banka promosyonlarıyla ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla kamu bankalarında başlatılan emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması 8 ile 12 bin lira arasında olacak şekilde artırıldı. Ayrıca, ölüm aylığı hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon verilecek. Bu hafta başından itibaren promosyonlar için başvurular alınmaya başlandı."