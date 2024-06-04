Boğazlıyan Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Her bir öğrencinin hedeflerine ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığını biliyoruz” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Coşar, “Biz de aileleri gibi her koşulda yarınlarımızın teminatı olan kıymetli gençlerimizin yanındayız. Bu bilinçle hafta sonu Yozgat’ta gerçekleşecek olan YKS sınavına girecek tüm öğrencilerimize ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacağız. Ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz ve ailelerimiz iletişime geçebilir ya da belediyemizin giriş katında bulunan danışma noktasını ziyaret edebilir” ifadelerini kullandı.