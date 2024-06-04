Gerçekleştirilen programa Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve esnaflar katıldı.

Program dolayısıyla esnafla bir araya gelen Vali Özkan ve Başkan Arslan, esnafla sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi.

Konu ile ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Valimiz Mehmet Ali Özkan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından organize edilen kahvaltıda esnaflarımızla bir araya geldi. Valimiz Özkan, esnaflarımızla uzun uzun sohbet ederek hatırlarını sorup hayırlı işler bereketli kazançlar diledi” denildi.

UN PAZARI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Program sonrası Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte Un Pazarı'nda bulunan esnafları ziyaret ederek esnafa hayırlı işler bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Özkan ve Başkan Arslan, vatandaşlarla da bir süre sohbet edip hatırlarını sordu.

Şehrin ekonomisine katkılar sunan tüm kesimleri önemsediklerini belirten Özkan, tek tek ziyaret ettiği ve samimi diyalogların yaşandığı ziyarette sektördeki güncel gelişmeleri, talep ve sorunları dinleme fırsatı buldu.