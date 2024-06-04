Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşaması için çalıştıklarını belirterek, “Çevre yatırımları için yerel yönetimlere 50 milyar lira değerinde nakdi destek sağladık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’nin 22 yıllık çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlattı.

Bakanlığın 2002 yılından bu yana iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm konularında önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Bakan Özhaseki, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan önemli yatırımlardan bahsetti.

İklim değişikliği ile etkin mücadele edilebilmesi için ülke olarak, Paris İklim Anlaşması’na taraf olduklarını belirten Bakan Özhaseki, 2053 yılına yönelik ‘net sıfır emisyon’ hedeflerini de ortaya koyduklarını ifade etti.

Türkiye’nin sera gazı emisyon projeksiyonlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Özhaseki, 2030 yılı Ulusal Katkı Beyanını Birleşmiş Milletler Sekreteryasına sunduklarını aktardı.

İklim Kanunu önerisini TBMM’ye sunacaklarını belirten Bakan Özhaseki, “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Dönüşüm için İklim Kanunu önerimizi; paydaşların talepleri ve bilimsel veriler doğrultusunda güncelliyoruz. Kısa zamanda Yüce Meclis’e sunacağız” dedi.

Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Korunan alan miktarı ve kurduğumuz ekolojik koridorlarla ülkemizin yeşil varlığını artırıyoruz. Korunan alan miktarı 2011 yılında yüzde 6,3 iken 2024’te yüzde 12,9’a yükseldi. Hedefimiz, 2030 yılında yüzde 30’a ulaşmak. Ayrıca, AK Parti hükümetleri döneminde 7 milyardan fazla ağacı toprakla buluşturduk. Yıllık toprak kayıplarını 130 milyon tonun altına düşürme hedefimize ulaşarak, toprak kayıplarını yıllık 113 milyon ton seviyelerine düşürdük”

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmayı amaçladıklarını vurgulayan Özhaseki, “Ülkemizin karbon stok miktarını artırmak gayesiyle yutak alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. 2024 yılı içerisinde hedefimiz 3,5 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturmak. Yine iklim değişikliğiyle mücadelede ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz kapsamında 81 ilimizde 75 milyon 886 bin metrekare alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz; 100 milyon metrekare millet bahçesini ülkemize kazandırmak” açıklamasında bulundu.

Son 20 yılda sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla üretilen 3 milyondan fazla konutun çevreye ile iklim dostu olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Programı çerçevesinde şehir merkezlerinde yaklaşık 6000 konutun ısınmada temiz yakıt dönüşümü ile emisyon azaltımı sağladık. İnşası devam eden konutların dönüşümünde de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Ayrıca, ‘Daha Yeşil ve Yaşanabilir Şehirler’ hedefiyle ülkemiz genelince 1671 km bisiklet yolu, 420 kilometre yeşil yürüyüş yolu yaptık” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE YATIRIMLARI İÇİN YEREL YÖNETİMLERE 50 MİLYAR TL DESTEK VERİLDİ

Özhakesi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz bir çevrede yaşanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çevre yatırımları için yerel yönetimlere 50 milyar lira değerinde nakdi destek sağladık. Bugüne kadar atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yarısını biz karşıladık. Yani yerel yönetimlere atık su arıtma tesisleri için 7 milyar 700 milyon TL değerinde destek sağladık. Atık suları da yeniden kullanıma sunuyoruz. 2024 itibarıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,3'e getirdik. Hedefimiz 2028 yılında yüzde 11’e; 2030 yılında ise yüzde 15’e çıkarmak.”

BAKAN ÖZHASEKİ, VATANDAŞLARI ÇEVREFEST’E DAVET ETTİ

Çevre bilinci oluşturmak ve iklim farkındalığına dikkat çekmek için ÇEVREFESt’i düzenlediklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti: “Çevreci lider Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde çevreyi korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Millet bahçelerinden yerel yönetimlere desteğe, Paris İklim Anlaşması’ndan korunan alan miktarının artırılmasına, denizlerin denetlemesinden havamızın ve toprağımızın korunmasına kadar pek çok çalışmayı sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın öncüsü, lokomotifi ise şüphesiz Sıfır Atık’tır. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık, milletimizin yüz akıdır. Bu ve benzeri projelerimizi milletimize daha iyi anlatmak, çevre bilinci oluşturmak ve iklim farkındalığına dikkat çekmek için 6-9 Haziran tarihleri arasında ÇevreFest’i düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Başkent Millet Bahçesine bekliyoruz.”