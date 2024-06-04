Eski belediye meydanında bulunan ve kullanılamaz hale gelen banklar, belediyenin titiz çalışmaları sonucunda yenilenerek şehrin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci yaptığı açıklamada, uzun yıllardır belediye meydanında hizmet veren ve zamanla yıpranarak kullanılmaz hale gelen bankları, geri dönüşüm projesi kapsamında yeniden değerlendirildiğini, belediye ekipleri tarafından titizlikle onarılan ve yenilenen bankların artık şehrin dört bir yanında vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

ÇEVRE BİLİNCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu girişim, sadece şehrin estetik görünümünü iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda çevre bilincinin artmasına da katkı sağlıyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, “Eskiyen ve atıl duruma düşen bankları çöpe atmaktansa, onarıp yeniden kullanıma sunmak hem çevremiz için hem de ekonomimiz için oldukça önemli. Vatandaşlarımızın geri dönüşüme olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

VATANDAŞLARDAN TAM DESTEK

Yenilenen banklar, şehir sakinleri tarafından büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, belediyenin bu çevre dostu girişimini desteklediklerini belirterek, benzer projelerin devamını beklediklerini ifade ettiler. Yenilenen banklar, parklar, meydanlar ve çeşitli dinlenme alanlarına yerleştirilerek halkın kullanımına sunuldu.

GELECEĞE YATIRIM

Sorgun Belediyesi, bu proje ile hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli bir adım atmış oldu. Geri dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ekinci, “Bu sadece bir başlangıç. Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik projelerimizle Sorgun’u daha yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Sorgun Belediyesi’nin bu örnek geri dönüşüm projesi, diğer belediyelere de ilham kaynağı olabilecek nitelikte. Eski bankların yenilenerek yeniden kullanıma sunulması, kaynakların verimli kullanılması ve çevreye duyarlılık açısından önemli bir adım olarak görülüyor.