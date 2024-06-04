Aydıncık Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Gerçekleştirilen sergiye Kaymakam Alperen Yıldırım, Belediye Başkanı Mustafa Tekçam ve kurum amirleri katıldı.

Etkinlik kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca yaptıkları eserler sergilendi.

Sergi ile ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Yıldırım, “Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca yaptıkları birbirinden güzel el emeği, göz nuru eserleri inceledik. Kurslara katılan tüm kursiyerleri tebrik ediyor, onları yetiştiren usta öğreticilere teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı kurslara katılmaya davet ediyorum” dedi.