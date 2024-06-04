Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri kapsamında program düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diş Hekimi Sare Kurtbal tarafından Yozgat Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim verildi.

Eğitim kapsamında Kur’an kursu kursiyerlerine; ağız ve diş hijyeni, sağlıklı beslenme ve en sık görülen diş problemlerinde tedavi yaklaşımları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Konu ile ilgili müdürlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri Kapsamında; müdürlüğümüzde görev yapan Diş Hekimimiz Sare Kurtbal tarafından Yozgat Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında; ağız ve diş hijyeni, sağlıklı beslenme ve en sık görülen diş problemlerinde tedavi yaklaşımları ile ilgili eğitimler verildi” denildi.