Yapay zeka teknolojilerinin giderek artan etkisiyle, bu sefer Türkiye'nin illerinin adları da dönüştü. Yapay zekâdan Bitlis de nasibini aldı.

Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda pek çok alanda büyük bir etki yaratıyor. Yalnızca Muğla bu değişiklikten etkilenen il değil; Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iller de bu yapay zeka dalgasının etkisi altına girdi.

Bu sefer ise Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zekâ tarafından yeniden yazıldı. MZT adlı bir firma tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Bitlis ilinin adı "Gölcük" olarak değiştirildi.

Bitlis "Gölcük" olarak değiştirilirken, Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırıldı.