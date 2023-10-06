 Yapay zeka teknolojilerinin giderek artan etkisiyle, bu sefer Türkiye'nin illerinin adları da dönüştü. Yapay zekâdan Bitlis de nasibini aldı.

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Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda pek çok alanda büyük bir etki yaratıyor. Yalnızca Muğla  bu değişiklikten etkilenen il değil; Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iller de bu yapay zeka dalgasının etkisi altına girdi.

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Bu sefer ise Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zekâ tarafından yeniden yazıldı. MZT adlı bir firma tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Bitlis ilinin adı "Gölcük" olarak değiştirildi.

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Bitlis "Gölcük" olarak değiştirilirken, Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırıldı.