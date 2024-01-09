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Yozgat’ta Üniversite hayallerini gerçekleştiremeyen 55 yaş üstü bireyler, Bozok Üniversitesinde açılan "Tazelenme Üniversitesi"nde hayallerine kavuştu.

Tazelenme Üniversitesinde eğitim gören 55 yaş üstü bireyler, üniversite hayallerine uzun yıllar sonra kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Haftada bir gün ders alan ve çeşitli etkinliklerle sosyalleşen yaşlılar, tecrübelerini torunları yaşındaki öğrencilerle paylaşıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan ve uluslararası boyutta olan ´Tazelenme Üniversitesi´ öğrencileri Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Tazelenme Üniversitesi'nin, teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelerle birlikte artan yaşam süresi ve yaşlı nüfusa bağlı olarak yaşlanma sürecindeki bireyleri sağlıklı yaşlanma ve sosyal hayata katılım açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Tazelenme Üniversitesinde yaşları 56 ile 74 arasında değişen 35 öğrencinin yıllar sonra üniversite hayaline kavuştuğunu belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Tazelenme Üniversitesi’nde tarih, sanat, yabancı dil, felsefe, din kültürü, sağlık ve genel kültür gibi birçok konuda eğitim veriliyor. Düzenlenen toplu aktiviteler, geziler, toplu yemekler, doğa yürüyüşü ve çeşitli sanatsal aktivitelerle sosyal hayata daha aktif ve toplum içinde daha verimli bir şekilde katılmaları sağlanıyor. İnsanların yaşlanma sürecini sağlıklı ve kaliteli geçirmelerini sağlamak ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi amacıyla proje hazırlandı. Tazelenme Üniversitesi diğer deyimiyle aktif yaşlanma süreci ve aktif yaşlanma eğitimi belki de uluslararası olması nedeniyle ülkemizde tek örnek. Başka örnekleri var ama uluslararası öğretim üyelerinin de katılımıyla Hollanda´yla gerçekleştirilen ortak bir proje olma özelliği taşıyor. Büyüklerimizin çeşitli konularda eksik kalan yönlerinin geliştirilmesi, bilmediklerinin öğrenilmesi, kendilerini geleceğe hazır hissetmeleri ve çevrelerini bu konuda hazırlamaları adına çok olumlu olduğunu düşündüğümüz bir proje. Aynı zamanda Tıp Fakültesiyle de entegre yapma sürecimiz devam ediyor. Çünkü bu yaş grubunda sağlık problemleri de beraberinde geliyor. Birlikte bazı şeyleri hem eğitimle hem sağlık problemlerinin giderilerek veya daha sonra aktif yaşlanma sürecinde daha sağlık bir yaşlanma sürecine evirerek bu süreci götürmek istiyoruz. Bu minvalde belki de ülkemize, belki de dünyaya örnek bir proje geliştirme süreci içindeyiz. Elli yaşın üzerindeki büyüklerimiz aslında hayat tecrübesi veya yaşadıkları veya mesleki tecrübeleri ile çok donanımlı insanlar. Bu donanımlarını birbirlerine aktarmaları eksiklerini görmeleri, bu eksiklikleri gördükleri eksiklikleri burada tamamlamaya çalışmaları ve bizim buna da üniversite olarak destek verme sürecimiz gerçekten bizi de umutlandırıyor" dedi.

Aktif yaşlanma yani sağlıklı yaşlanma sürecinin doğru tamamlanması adına bu tür yaklaşımları çok önemsediklerini dile getiren Rektör Yaşar, "Tazelenme Üniversitemizde halen otuz öğrencimiz var ama talepler gitgide artıyor. Hatta seneye olan kontenjanlarımız ile doldurmuş durumdayız. Bu konuda kontenjan artırımına da gideceğiz. İhtiyaçlar doğrultusunda kapasitemizi de artıracağız. Başlanan bir faaliyetin halk tarafından destekleniyor olması veya gerçekten talep görüyor olması bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.