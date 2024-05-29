Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı.

Açılışa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, veliler ve öğrenciler katıldı.

Fuarda, proje yürütücüsü Seher Şereflinin yaptığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında Planetaryum Çadırı, gösteri deneyleri, bilim atölyeleri, artırılmış gerçeklik uygulamaları, resim sergisi, müzik dinletisi ve su roketi yer aldı.

Açılışta bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Gelecekte bilim adamı olacak, gelecekte bizi uzaya, gelecekte bizi hatta uzaktan öteye galaksi ötesine çıkaracak çocuklarımızın TÜBİTAK destekli olarak hazırlamış oldukları çalışmalarını gezdik ve incelemelerde bulunduk. Ne mutlu bizlere gurur duyduk çocuklarımız gerçekten gelecek ve geleceğe dair bize ümit veriyorlar. Çalışmalar son derece güzel ama ana temayı çocuklarımızdan detaylı dinledik. Uzayda teknoloji kullanımıyla bir hayat mümkün ama asıl olan ve gerekli olan dünyamıza sahip çıkmak. Bu vesileyle çocuklarımızı kutluyorum. Emek veren bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.