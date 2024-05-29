Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Akdağmadeni’nde inşa edilen 12 derslikli ortaokul binası, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacağını söyledi.

Vali Özkan, çocukların daha ferah ve güzel binalarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni ilçemizde inşa edilen 12 derslikli ortaokul binası, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacaktır. Bu güzide eğitim yuvamızın ilimize ve ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her şey yarınlarımız, göz aydınlığımız çocuklarımız için” ifadelerini kullandı.