Ankara'da düzenlenen Uhud Eymen Kaplan'ın düğünü, yeraltı dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Hells Angels'ın lideri Necati Arabacı da bu isimler arasında öne çıktı.

Necati Arabacı, 1972 Köln doğumlu. 1990 yılında Hells Angels kulübüne üye olan Arabacı, Türk motorcularıyla kulüp içindeki etkisini artırdı. 1999'dan itibaren Köln, Leverkusen ve Malorca'daki gece kulüplerinden haraç almaya başlayan Arabacı, 2002'de Almanya'da çeşitli suçlardan tutuklandı ve dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2008'de Türkiye'ye sınırdışı edilen Arabacı, İzmir'e yerleşti. Ancak sahte Bulgar pasaportuyla Almanya'ya giriş çıkışları tespit edilince İspanyol yetkililer tarafından Avrupa Birliği genelinde tutuklama emri çıkarıldı.

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezasına çarptırılan Arabacı, 2020 yılında Çeşme'de yakalandı ve tutuklandı. Bodrum'da 2019'da yaşanan bir olayın azmettiricisi olduğu gerekçesiyle liderliğini yaptığı çetenin 2 üyesiyle birlikte gözaltına alınan Arabacı, Bodrum Adliyesi'nde tutuklandıktan sonra 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.