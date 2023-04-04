Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öcal, ilçenin marka olma yolunda önemli adım atıldığını, yeni belediye hizmet binasının modern görüntüsü ile ilçenin vizyonuna değer katacağını söyledi.

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Öcal, Saraykent’in geleceğine emanet edilecek özel yatırımlar arasında yerini alacak olan Yeni Belediye Hizmet Binamızın inşaatı planladığı gibi ilerlediğini söyledi.

DEĞER KATACAK PROJE

Öcal, "Hız kesmeden projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Saraykent’in dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz eserler ilçemize değer katıyor. Yeni belediye hizmet binamızın modern görüntüsü ile ilçemizin vizyonuna da değer katacak” dedi.

ÇALIŞMALARA DEVAM

İnşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Öcal, “Planlı ve sistemli bir şekilde ilerleyen inşaat çalışmaları çok yoğun devam ederken, hedefimiz planladığı zamanda burayı açarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır. İnşaat alanlarındaki çalışmaları sık sık takip ediyoruz, burada çalışan mimarlarımız, mühendislerimiz ve emektarlarımızla bir araya gelerek istişare ediyoruz. İnşaat işlerinde çalışan arkadaşlarımızda titiz ve planlı çalışıyorlar, bütün detayları birlikte ele alıyorlar ve birlikte uyguluyorlar. Binamızın yapımında her hangi bir aksama ve sorun yoktur. Ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Saraykent’imize uzun yıllar hizmet edecek çok değerli, vizyonel bir yatırımı sorunsuz bir şekilde hizmete sunmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Burada alın teri döken, emek sarf eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Şimdiden bu önemli projemizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Haber Merkezi