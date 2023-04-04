Kandemir Ankara TKİ Spor’u kapatıp gelecek sezon sadece Linyitspor’a odaklanarak meteorların yeniden güzel günlere ulaşmasını için kurum olarak tüm desteklerini Tavşanlı Linyitspor’a aktaracaklarını belirtti.

Kandemir yaptığı açıklamada; “Malumunuz olduğu üzere Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı 2 tane futbol takımımız var. Spor Kulübümüz var. Onun altında da alt branşlarımız var Özellikle biz ağırlıklı olarak futbol takımlarımıza ağırlık veriyoruz. Her iki takımımızın da 3.lige çıkması için azami gayret sarf ettik. Ancak mevcut durumda 3.lige çıkamayacağız gibi duruyor. Önümüzdeki sezonda Ankara TKİ Spor futbol takımını kapatacağız. Tavşanlı Linyitspor ile birleştireceğiz. Tavşanlı Linyitspor’unda 3.lige çıkması yönünde daha fazla katkı sağlayacağız, daha fazla sinerji yaratacağız. Daha fazla ilgi alaka göstereceğiz. Tavşanlımızı Tavşanlı Linyitsporumuzu eski günlerine kavuşturmak için el birliği ile gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi