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Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, teknoloji bağımlılığının günümüzde gençler arasında giderek yaygınlaşan bir sorun olduğunu söyledi.

Dr. Tan, “Teknoloji bağımlılığı, kişinin teknolojiyi kontrol edememesi ve teknoloji kullanımının günlük yaşamını olumsuz etkilemesi durumudur. Teknoloji bağımlılığı, çeşitli fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak önemlidir” dedi.

Eğitimlere katılan öğrenciler, teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Öğrenciler, “Bu eğitimler sayesinde teknoloji bağımlılığının ne olduğunu ve zararlarını öğrendik. Bu bilgiler doğrultusunda, teknolojiyi daha bilinçli bir şekilde kullanmaya özen göstereceğiz” şeklinde konuştular.

Eğitimlerin, gençlerin teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalık kazanmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Dr. Tan, eğitimde ayrıca, teknoloji bağımlılığının önlenmesi için aile ve öğretmenlerin de sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Dr. Tan, “Aileler, çocuklarının teknoloji kullanımı konusunda bilinçli olmalı ve onlara örnek olmalıdır. Öğretmenler ise teknolojinin doğru ve bilinçli kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmalıdır” dedi.