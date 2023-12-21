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Yozgat’ta son birkaç haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yeniden düşmeye başladı. Özellikle gece saatlerinde havanın hissedilir şekilde soğumasına karşı vatandaşlar ısınma ihtiyacı duyarken, yün yorganlara talep yoğunlaştı.

Yozgat gibi soğuk bölgelerde yün yorganın bir vazgeçilmez olduğunun altını çizen esnaf ise, elyaf yorganların sağlık açısından zararlarına dikkat çekti. Yün yorganların tek kişilikleri güncel olarak ortalama 400 liradan, bin 500 liradan satışa sunuluyor.

“YÜNDEN BAŞKA ÖNERDİĞİMİZ ÜRÜN YOK”

Yozgat’ta uzun yıllardır yorgancılık yapan Uçar Yorgan Evi sahibi Şahin Uçar, kış aylarının gelmesiyle birlikte yün yorgana taleplerin arttığını söyledi. Sağlıklı yaşamak isteyen insanların yün malzemeden yapılan yorgan, hatta yatak ve yastık kullanması gerektiğini ifade eden Uçar, “Bizim yünden başka önerdiğimiz bir ürün yok. En fazla pamuk olsun ama o da sıcak bölgelerde daha kullanışlı. Yozgat gibi soğuk iklime sahip bölgelerde yaşayanlar yün yorgandan şaşmayacak. Fiyatlarımızda geçen seneye kıyasla anormal bir değişiklik olmadı. Ben bu sene özellikle sonbaharda kışa girmeye yakın bayağı yoğun bir talep olduğunu gördüm. Vatandaşlar evlerinden yün getirip yorgan yaptırıyorlar. Bir yün yorgan yapmak yaklaşık 3 saat sürüyor” dedi.