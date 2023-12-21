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Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna atanan Çankırı Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın hasta kabulüne başladı.

Daha önce Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na atanan Prof. Dr. Zehra Seyfikli ve Dr. Öğretim Üyesi Cihan Aydın, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı kadrosuna atanan Dr. Öğretim Üyesi Şahin Kenan Deniz’den sonra İç Hastalıkları Anabilim Dalına Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın’ın ataması yapıldı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Anabilim Dallarında Öğretim Üyesi kadrolarındaki eksiklikleri hızla tamamladıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar Göreve geldikten sonra Araştırma ve Uygulama Hastanesinde eksikliği hissedilen branşların tamamlanmasına yönelik başlattıkları çalışmalar sonrasında dördüncü öğretim üyesinin atamasının yapıldığını belirtti.

Rektör Yaşar, Bölge halkına daha nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirterek, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı başta olmak üzere diğer branşlarda da atamaların en kısa sürede yapılacağı bilgisini verdi.