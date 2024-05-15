Pegasus Havayolları, son duyurusunda yetiştirilmek üzere pilot alımı yapacağını belirtti. Başvuru yapacak adaylar için detaylar şu şekilde:

Başvuru Koşulları:

Türk Vatandaşı olmak,

Türk üniversitelerinin örgün eğitim lisans programlarından mezun olmak veya yurtdışında eğitim almış olup YÖK Denklik Belgesine sahip olmak,

1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olmak,

İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmiş ve belirli puanları almış olmak (IELTS, TOEFL IBT, ITEP Academic Plus),

Havayolu pilotlarının tıbbi koşullarını karşılayabilecek durumda olmak,

Boyunun 160 cm ile 195 cm arasında olması ve Pegasus BMI standartlarına uygun olması,

En az 2 yıldır askerlikle ilişiğinin olmaması,

Adli sicil kaydının temiz olması,

Daha önce pilot eğitim programına katılmamış olmak.

Sunulan İmkanlar:

İndirimli yurt içi ve yurt dışı uçak biletleri,

Özel sağlık sigortası,

Hayat sigortası,

Ruhsat kaybı sigortası,

Yemek kuponu,

Spor merkezi,

Kadın çalışanlara kreş imkanı (İstanbul, İzmir, Antalya),

Kokpit Bonus Sistemi,

Pilotların görev günlerinde karşılama hizmeti.

Başvurular, Pegasus Havayolları'nın LinkedIn sayfası üzerinden Haziran ayına kadar kabul edilecek.