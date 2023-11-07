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Kayseri bilim merkezi hafta sonu etkinliklerinde atölye ve söyleşi gerçekleştirildi.

Kayseri Bilim Merkezi Tesis Sorumlusu Şenay Kırkar’ın daveti üzerine 5 Kasım 2023 Pazar günü Prof. Dr. Mustafa Böyükata iki farklı oturumda farklı hedef gruplarla bir araya geldi.

Merkezin Fen Atölyesi Salonunda gerçekleştirilen sabah oturumunda, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 7’nci sınıf öğrencilerinden oluşan 15 kişilik bir grupla “Proje Fikri Geliştirme Atölyesi” kapsamında uygulamalı çalışmalar yürüttü. İkişer ve üçer kişilik küçük takımlara ayırdığı öğrencilere beyin fırtınası yoluyla proje fikri ürettirerek bir başlık altında projelerini ifade etmelerini ve onu yazılı hale getirerek proje özeti hazırlamalarını istedi. Daha sonra proje özetleri üzerinden karşılıklı tartışmalar açarak üretilen fikirlerin yine öğrenciler tarafından kritik etmelerini sağlayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocukların yapılan değerlendirmeler ışığında gözden geçirerek projelerinin yeni halini anlatan bir “poster” hazırlamaları için onlara süre verdi. Sonunda öğrencilerin projelerini tekrar sunmaları sağlandı. Bu son kısımda öğrenci velilerinin de salonda bulunmalarına izin verildi. Çocuklara sorular sorup onların sorularına da cevaplar veren Prof. Dr. Böyükata, ufuk açıcı bir atmosfer oluşmasını sağladı.

Öğleden sonraki oturum Merkezdeki Planetaryum’da gerçekleştirildi. İsteyen herkese açık olan söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Moleküllerin Dünyasına Yolculuk” başlığı etrafında temel bilimlerin ilgi çekici noktalarından örnekler paylaştı. Kolay anlaşılır bir dille atom ve molekül sistemlerinin yapı ve özellikleri hakkında verdiği bilgilere karşın, salonda bulunan farklı yaştan izleyicilerin; üniversiteli ve liseli gençlerin, ortaokul ve ilkokul düzeyinde eğitim alan çocukların yer yer sordukları sorular ile ele alınan konular derinleşti, daha canlı ve etkileşimli bir ortam oluştu.

Söyleşi sonrası katılımcıların çok memnun kaldıklarını ifade ettikleri, konuşmacı ile iletişimde kalmak için numarasını isteyenlerin olduğu, Merkez çalışanlarından etkinliklere iştirak edenlerin de çok beğendikleri bir program olduğu, böylesi söyleşilerin daha ortaokul düzeyindeki iken çocuklar buluşu yapılmasının onların ilgi ve meraklarını canlı tutmaya yarayacağı belirtildi ve söyleşiden ötürü mutlu olunduğu gözlendi.

Merkez Eğitmenlerinden Dr. Lütfiye Aydın ve Bilge Erdoğan’ın sürekli etkinliklerde yardımcı oldukları ve gün boyu süren program sonunda Kayseri Bilim Merkezi Tesis Sorumlusu Şenay Kırkar, gönüllü olarak gelip Merkezde yürütülen çalışmalara verdiği katkıların çok değerli olduğuna değinerek Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.