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Başkan Çeliksoy, “Spor kulübü olarak Yozgat’ta ki il protokollerine yapmış olduğumuz tanışma, sohbet ve istişare toplantısının bir yenisini de Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ile yaptık, sıcak ve samimi sohbeti için kendisine teşekkür ederim” dedi.

Çeliksoy yaptığı açıklamada, “Spor Kulübü olarak; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük felaket depremin acısını paylaşan ve anısına özel tasarım yaptırdığımız ‘Önce Kardeşiz Sonra Rakibiz’ ve üzerinde 66 numaralı ALİ Gülden yazan forma hediye ettik. Müftü Ali Gülden’in bizlere vermiş olduğu hediye için kendisine teşekkür ederim.