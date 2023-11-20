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Bilim kurgu filmlerinin gerçeğe dönüşmeye başladığı günümüzde, akıllı cep telefonlarına alışmışken şimdi de yaka telefonu teknolojisinin ön plana çıktığı görülüyor.

PROTOTİP TELEFONLAR GELİŞTİRİLİYOR

Son geliştirilen bir prototip, telefon kullanımını tamamen değiştirebilir nitelikte. Artık telefonlar cepten çıkmıyor; kullanıcılar, ellerine yansıtarak telefonları kullanabilecekler. Bu yeni teknoloji, cep telefonlarının yerini alabilir ve kullanıcılarına farklı bir deneyim sunabilir.

YAKA TELEFONLARI İLE YENİLİK

Yeni akıllı telefon teknolojisi, mevcut telefonlardan farklı bir kullanım deneyimi sunuyor. Telefonu artık elimizde değil, yakamızda taşıyabileceğiz. İhtiyaç duyduğumuzda ise avuç içimize yansıtılan projeksiyon görüntüsü üzerinden telefonu kullanabileceğiz. Ayrıca, bu teknoloji sesli komutları da algılayabilecek özelliklere sahip.

SİMULTANE ÇEVİRİ İMKANI

Yeni geliştirilen cep telefonu yapay zeka teknolojisi, kullanıcının ses tonunu tanıyabiliyor ve istediği dilde simultane çeviri yapma imkanı sunuyor. Yaka telefonları, 13 megapiksel kalitesinde fotoğraf çekme özelliği ile de dikkat çekiyor.

Bu yenilikçi teknoloji, cep telefonlarından beklenmeyen bir ayrışma sağlayarak kullanıcılarına daha esnek ve interaktif bir deneyim sunmayı hedefliyor.