WhatsApp, web istemcisi için güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kilitli sohbetlerin gizliliğini artırmaya odaklanıyor ve kullanıcıların kilitli sohbetlere erişmek için bir kod girmelerini gerektiren "gizli kod" özelliği olarak adlandırılıyor. Bu gelişme, Sohbet Kilidi özelliğinin beta sürümünde sunulmasının ardından gerçekleşti. Sohbet Kilidi, kullanıcıların belirli sohbetleri kilitlemelerine ve gizlilik ile güvenlik önlemlerini web platformuna taşımalarına olanak tanıyor.

WhatsApp Web için planlanan gizli kod özelliği şu anda geliştirme aşamasında ve yakın bir güncelleme ile kullanıma sunulması bekleniyor. Kullanıcılar, kilitli sohbetlere erişmek için bir gizli kod girmek zorunda kalacaklar. Bu adım, hassas konuşmaların gizli kalmasını ve ek bir güvenlik katmanı olan bir PIN ile korunmasını sağlamayı amaçlıyor.

Gizli kodun tanıtılması, kullanıcı gizliliği ve güvenliği için önemli avantajlar sunuyor. Özellikle paylaşılan veya kamusal bilgisayar ortamlarında, hassas sohbetlere yetkisiz erişimi engelleyerek ek bir koruma sağlıyor.

Bu özellik, kullanıcıların oturumu kapatmayı unutsalar bile, özel iletişimlerin gizli kod olmadan erişilemez olmasını garanti ediyor. Ayrıca, masaüstü cihazlarını paylaşan kişiler veya tek bir bilgisayara birden fazla kullanıcının eriştiği ortamlarda çalışan bireyler için de faydalı olacaktır. WhatsApp, nihayetinde bu özelliği tüm cihazlarda kullanıma sunmayı planlıyor ve WhatsApp'ın erişilebilir olduğu her yerde güvenliği artırmayı hedefliyor.

Bu yeni özelliğin yayınlanmasıyla ilgili detaylar, ilerleyen güncellemelerde paylaşılacak. Ayrıca, WhatsApp'ın web istemcisi için modern ve görsel olarak çekici bir deneyim sunmayı amaçlayan yenilenmiş bir arayüz üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu güncelleme, koyu temayı özel bir renk şemasıyla geliştirme ve daha iyi gezinme için sekmeler eklemeyi içeriyor.

WhatsApp ayrıca, mobil sürümler için çeşitli yeni özellikler üzerinde denemeler yapıyor. Bunlar arasında, yeniden tasarlanmış bir durum sekmesi ve Android'in Hızlı Paylaşım özelliğine benzer bir dosya paylaşım özelliği bulunuyor. WhatsApp, ayrıca AB düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla platformlar arası mesajlaşmayı etkinleştirmeyi planlıyor.