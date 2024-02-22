Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, halka arzına başladı. Şirketin halka arz fiyatı pay başına 39,24 TL olarak belirlendi ve 72 milyon 252 bin 259 TL'lik sermaye artırımıyla birlikte nominal değeri 96 milyon 336 bin 345 TL olan payları içeriyor. Bu satış, 24 milyon 84 bin 86 TL'lik ortak satışı ve 39,24 TL'lik halka arz fiyatıyla gerçekleşecek. Bu adımla birlikte şirketin %20,1'i halka arz edilmiş olacak.

Talep toplama işlemi, 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz edilecek hisselerin dağılımı şu şekilde: %49'u yurt içi bireysel yatırımcılara, %45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, %5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve %1'i Oba Makarnacılık çalışanlarına ayrıldı.

Halka arzda olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek pay miktarları şu şekilde belirlendi:

2 milyon katılımcı için 23 Lot,

2,5 milyon katılımcı için 18 Lot,

3 milyon katılımcı için 15 Lot,

3,5 milyon katılımcı için 13 Lot.