Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, çalışmalarla ilgili açıklamada bulunarak bilgi verdi.

Başkan Öçal, “İlçemiz karayolları güzergâhında bulunan geçiş yolumuzu sıcak asfaltla kaplama işlemini yoğun çalışmalarımız sonucunda tamamlamış bulunmaktayız. İlçemize hayırlı olsun. Yol medeniyettir. Bu nedenle şehrimizin cadde ve sokaklarını tozdan, çamurdan, çukurdan arındırmayı göreve geldiğimiz günden bu yana hedef edindik. Şükürler olsun ki asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve tamamladık. Bu yıl da Allah'ın izniyle önemli bir sıcak asfalt çalışmasını gerçekleştirdik. Üretken belediyecilik çerçevesinde bir fazla hizmeti Saraykent’e kazandırmak adına çalıştık. Aynı kararlılıkla çalışmaya da devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, hizmetimiz devam edecek. Saraykent’imize layıkıyla hizmet etme çaba ve gayretini göstermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan