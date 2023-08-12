Çiftçinin sıkıntılarını anlatan Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Mührü aldıktan sonra sultan kesildiniz” diyerek iktidarı eleştirdi.

Başkan Aydoğmuş, “Çiftçinin hali içler acısı ama kimse görmüyor. Peki, nereye kadar görmeyeceksiniz nereye kadar görmezden geleceksiz. Dünyada gıda krizi varken, sen ülkende yetişen mahsulü almıyorsun. Milleti perişan ediyorsun. Yazarkasa atmakla, mahsulü kapıya dökmek aynı şeyler. Bu olay ülkenin ne kadar tehlikede olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Çiftçiye, emekliye, köylüye, kentliye sahip çıkın. Yalanlarınıza millet inandı, millet size güvendi. ‘Yaparsa bunlar yapar’ dedi. Yozgat’tan yüzde 76, Türkiye geneli yüzde 52 oy aldınız. Mührü aldıktan sonra sultan kesildiniz. Mazot 21 liradan 38 liraya, Dolar 17 liradan 27 liraya yükseldi ama buğday 6 buçuk liradan 5 buçuk liraya geriledi. Bu çiftçiye ihanettir” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan