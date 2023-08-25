Öğrencilere destekte bulunduklarını bildiren Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, eğitime destek olduklarını ve gençleri hayallerine kavuşturduklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Yalçın, Halk Eğitim Merkezinin üniversite hazırlık kurslarına ve deneme sınavlarına katılan 53 öğrencinin büyük bir başarı göstererek üniversitelerin farklı bölümlerine yerleştiğini de kaydetti.

Yalçın açıklamasında, “Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize yönelik Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslara yayın, deneme ve materyal desteği sağlayan belediyemiz bu desteğin güzel sonuçlarını almaya devam ediyor. Yıl içerisinde Halk Eğitim Merkezi ile imzaladığımız protokol ile üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz yayın ve deneme desteği sağladık. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla Halk Eğitim Merkezimizin üniversite hazırlık kurslarına ve deneme sınavlarına katılan 53 öğrencimiz büyük bir başarı göstererek üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşti. Başta bu projeyi bizimle beraber uygulayan Halk Eğitim Müdürümüz Ayhan Karabulut Hocama, emeğini esirgemeyen kurs hocalarımıza, eğitim hayatı boyunca çocuklarımıza değer katan öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyor, üniversite yıllarında başarılar diliyorum. Akdağmadeni Belediyesi olarak gençlerimize yol gösterecek, kişisel gelişimlerine katkı sunacak çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi