Sarıkaya Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışını gerçekleştirmek üzere bir açık artırma düzenleyecek. Satış işlemi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45, 46 ve 47. maddeleri uyarınca Açık Artırma usulü ile yapılacak ve Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda 26.09.2023 tarihinde saat 10.00'da gerçekleşecek.

İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler:

1. İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi (ihale biriminden)

2. İkametgâh İlmühaberi.

3. Dosya (şartname) bedeli 200,00 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.

4. Vekâleten İhaleye giriyorsa vekâletname.

5. İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.

6. Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.

7. Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler, yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak ihale birimine müracaat edebilirler. Ayrıca ihale ilanı, şartname ve diğer dokümanlar mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir. (Haber Merkezi)