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Belediye tarafından yapılan çalışmalar ile ilçeye yeni bir görünün kazdırıldı. Akdağmadeni Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında yol yapım, yol açma, yenileme, parke, onarım, asfaltlama ve drenaj çalışmalarına devam ediyor.

Merkez ve merkeze uzak mahallelerde, altyapı, asfalt kaplama, yol ve çevre düzenleme çalışmalarının yanında parke çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemizi daha da yaşanabilir ve konforlu hale getirdik. Hemşehrilerimizden gelen talep ve istekleri yerine getirebilmek için tüm ekiplerimizle sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin birçok noktasında yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımızı yağmur, çamur demeden hummalı bir şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Bu kapsamda Güneyli Mahallesi Karanfil Sokak yenilendi. Yeşiltepe Mahallesi 139, 140, 141, 279 ve 280. sokaklar tamamlandı. Emek Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Adliye önü ve Yeşildere Mahallesi Hızır İlyas Caddesi yol yapım ve yenileme çalışmalarımız başladı. Çamlık Mahallesi'nde öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı İmam Hatip Külliyesi ve Açık Cezaevi güzergahından kaldırım yapımı ve yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. İstanbulluoğlu Mahallesi 147. Sokakta yol yenileme çalışmalarımız başladı. Ekiplerimiz 2023 yılı içerisinde programa alınan bütün altyapı ve üst yapı çalışmalarına belediyemizin imkanlarını seferber ederek son süratle devam etmektedir. Halkımıza layık olmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve şehrimizi modern bir şehre dönüştürmek adına çalışmalarımızı büyük bir gayret ve titizlikle sürdürüyoruz” dedi.