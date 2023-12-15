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Genç Kızılay Yozgat, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası dolayısıyla, Çalatlı Köyü'nde bulunan Hüseyin - Saffet Coşkun İlkokul ve Ortaokulu'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Genç Kızılay Yozgat temsilcileri, yerli malının önemine vurgu yaparak çocuklara bilgilendirme sunarken, haftanın anlam ve önemini paylaştılar.

Etkinlik kapsamında Genç Kızılay Yozgat İl Başkanı Mustafa Aydın, öğrencilere yerli malı kullanımının ve tüketiminin ülke ekonomisine katkı sağlayacağı mesajını verdi. Aydın, "Bizler küçük yaştaki çocuklarımıza yerli malı kullanmanın, böylelikle yurdumuzun kazançlı çıkacağı düşüncesini aşılamayı hedefledik" dedi. Yerli malı haftasının geçmişten bugüne kutlanan bir gelenek olduğunu hatırlatan Aydın, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Hüseyin - Saffet Coşkun İlkokul ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, yerli malı haftasının simgelerinden olan elma ve mandalina ikram edildi. Öğrenciler, bu ikramlar eşliğinde yerli ürünlerin lezzetini deneyimlerken, Genç Kızılay temsilcileri tarafından düzenlenen çeşitli oyunlarla da eğlenceli anlar yaşadılar.

Etkinliğin sonunda Genç Kızılay İl Başkanı Mustafa Aydın, öğrencilere teşekkür ederek, yerli malı haftasının önemini bir kez daha vurguladı. Aydın, "Geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza, yerli malı kullanımının ve desteklemenin ne kadar kıymetli olduğunu anlatarak, bilinçli tüketiciler yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Bu anlamlı etkinlik, yerli malının ekonomik ve sosyal açıdan taşıdığı öneme dikkat çekerken, çocuklara yerli ürünleri benimseme ve sahiplenme bilincini aşılamayı hedefledi. Genç Kızılay Yozgat, yerli malı haftasında gerçekleştirdiği bu etkinlikle, geleceğin teminatı olan çocuklara önemli bir mesaj iletti.