2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kadışehri Ak Parti Belediye Başkanı aday adaylığı için görevinden ayrılan Nuri Aksoy veda mesajı yayımladı.

Aksoy mesajında; “Güzel ilçemiz Kadışehri’nde 4 yıldır eğitim ve öğretime katkı sunma, bizlere emanet edilen öğrencilerimizin umut ışığı olma ve hep daha iyinin arayışı içinde olma bahtiyarlığını yaşadım. Evlatlarımızı yarınlara donanımlı bir şekilde hazırlayabilmek, yüreklerine dokunmak, gönüllerine güzel tohumlar ekebilmek, ilgi ve yetenekleri için uygun ortam hazırlamak, eğitim yöneticilerimiz ve öğretmen arkadaşlarıma ilham verebilmek her zaman esas gayemiz oldu. Yeniliklere açık olmamız, zorlukları birlikte aşmamız ve eğitimde kaliteyi sürekli artırmamız, bu görevi yürütürken en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Görev sürem boyunca, eğitimin daha iyi bir seviyeye ulaşması için çalıştık. Birlikte, öğrencilerimizin daha parlak bir geleceğe adım atmasını sağlamak için çaba gösterdik. Kalp kırmadan, gönülleri yıkmadan iş üreterek hoş bir seda bırakmayı aklımızdan çıkarmadan devletin ve milletin emanetini emin bir şekilde teslim etmenin huzuru içindeyim. Bu yolculukta, her birinizin katkısı, desteği ve özverisi benim için paha biçilemezdi. Öğretmenlerimizin fedakâr çalışmaları, idarecilerimizin liderliği, velilerimizin iş birliği ve elbette öğrencilerimizin azmi ve hevesi, bu sürecin en değerli parçaları oldu. İlçemizde eğitimin niteliğini arttırmak adına sürekli öğrenen ve öğreten, geleceğe dair umudu ve heyecanı her daim diri tutan tüm çalışma arkadaşlarıma ve öğretmenlerimize yürekten teşekkürü bir borç biliyor ve şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM”

Yapmış oldukları çalışmalarda her daim yanlarında olan herkese teşekkür eden Aksoy, “Yanımızda olan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, hayırseverlerimize, okul aile birliklerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte görev yapmaktan ve tanımaktan mutluluk duyduğum değerli şube müdürlerime, okul yöneticilerime, öğretmen arkadaşlarıma, memurlarımıza, işçilerimize ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün çalışanlarına müteşekkirim” şeklinde konuştu.

“HER BAŞLANGICIN DA BİR SONU VARDIR”

Her veda bir başlangıç olduğunun altını çizen Aksoy, “Her başlangıcın da bir sonu vardır. 2019 yılından itibaren büyük özveri, gayret ve onurla yürüttüğüm, nitelikli birikim, tecrübe ve dostlar edindiğim Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kadışehri AK Parti Belediye Başkanı adaylığı için ayrılıyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden ayrılmanın hüznü ve geçirdiğim zamanın gururu ile karşınızdayım. Çıkmış olduğum bu yolda aldığım kararların hayırlara vesile olmasını Rabbimden diler, sizlerden dua ve destek beklerim” ifadelerini kullandı.