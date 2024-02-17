Vatandaşların destekleri ile birçok projeye imza attığını belirten Başkan Yalçın, “Tek isteğimiz yaşanabilir bir Akdağmadeni” dedi.

“ULAŞIM AĞINA KALİTE KATTI”

Barbaros Caddesi Yenile Projesinin tamamlanması ile birlikte ilçenin ulaşım ağına kalite kattığını belirten Başkan Yalçın, “İlçemizin en hareketli ana yollarından biri olan, Gültepe Mahallesi Barbaros Caddesi’ne alt yapı ve üst yapı yenilemesi ile ilçenin ulaşım ağına kalite katan bir çalışmayı tamamladık. Projemizde; içme suyu hatları yenilendi, kanalizasyon hattı çalışmaları yapıldı. Ayrıca elektrik hatları yer altına alınarak, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Bunların yanı sıra proje kapsamında sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

“KENDİLERİNİ EVLERİNDE HİSSEDECEKLER”

Akdağmadeni’nde eksikliği hissedilen kreş ve gündüz bakımevi, belediyenin girişimleriyle giderildi. Çocukların eğitimi, gelişimi ve rahatı için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü kreş ve gündüz bakım evi, 0-4 yaş ve 4-6 yaş grubuna hizmet verecek.

Yalçın, “Kreşi ve gündüz bakımevimizde, alanında uzman olan öğretmen ve eğitmen kadromuzla çocuklarımız kendilerini evlerinde hissedecektir. Çocuklarımızı hayata sağlıklı ve verimli bir şekilde hazırlayacak olan Kreş ve Gündüz Bakımevi içerisinde emekleme odası, uyku odası, yemek odası, oyun sınıfı ve etkinlik odası bulunmaktadır. Akdağmadeni için hayal edip gerçekleştirdiğimiz en kıymetli projelerimizden biri olan ‘Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni tamamladık. İlçemize ve her şeyin en iyisine layık olan değerli Akdağmadeni halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“LİSANSLI TEK TESİS”

Sıfır atık kapsamında Yozgat’ta ilk adımı atan Akdağmadeni Belediyesi, yapımı tamamlanan sıfır atık tesisini faaliyete geçirdi.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon lirayı bulan ve 400 metre kare kapalı, 2 bin 500 metre kare açık alanı olan Yozgat’ın lisanslı tek atık getirme merkezi özelliğini taşıyan “Akdağmadeni Belediyesi Sıfır Atık Tesisi” yapımını tamamlayarak çalışmalarına başladı.

Sıfır Atık tesisimizde kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak.

Tesisin tam kapasite hizmet vermeye başladığını dile getiren Yalçın, “Birçok noktada ayrıştırılmış konteynerlerimizle geri dönüştürülebilir atıklarımızı toplamaya devam ediyoruz. Hiçbir geri dönüştürülebilir atığımızı israf etmeyeceğiz. Böylece inşallah hem ilçe ekonomimize katkı sunmuş olacağız, hem doğamızda ki kaynakları tükenmekten muhafaza etmenin huzurunu yaşayacağız. Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir çevre daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni bırakacağız. Tesisimiz Yozgat ili içerisinde lisanslı tek atık getirme merkezi ve sıfır atık tesisi olma özelliğini taşıyor. İlklerin belediyesi Akdağmadeni Belediyesi olarak bu hizmeti vatandaşımıza sunmaktan da gururluyuz, onurluyuz, mutluyuz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İLERLİYORUZ”

Akdağmadeni Belediyesi’nin her mahalleye bir sosyal tesis hedefiyle başlatmış olduğu çalışmalar doğrultusunda Alparslan Türkeş Parkı tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

MHP üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Akdağmadeni Belediyesi, yapımını tamamladığı Alparslan Türkeş Parkı’nı Yeni Mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. 6 bin metrekare alanıyla ilçeni en büyük park ve yeşil alanlarından biri olan Alparslan Türkeş Parkı’nın içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kameriyeler ve spor alanları bulunuyor.

Alparslan Türkeş Parkı’nı ilçe halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yalçın, “Mahallede yaşayan vatandaşlarımız bu bölgenin önceki halini gayet iyi hatırlar. Burası molozların döküldüğü mezbelelik bir alandı. Yapmış olduğumuz dere ıslah ve çevre düzenleme çalışmasından sonra bir mahallemizin daha büyük bir sorununu çözdük. Akdağmadeni Belediyesi’nin elini attığı yeri nasıl çöplükten güzelliğe, bataklıktan ferahlığa çıkardığını tamamlamış olduğumuzu bu proje ile görüyoruz. Alparslan Türkeş Parkı ile birlikte Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Akdağmadeni Kız İmam Hatip Lisesi’nin kullanımı zor olan yoluna alternatif bir yolu da ilçemize kazandırmış olduk. Türk’ün son Başbuğu Alparslan Türkeş’in ismini hem Akdağmadeni’ne kazandırdığımız bu tesiste hem de açılan yeni caddemizde yaşatacağız. Akdağmadeni halkına sosyal tesis, çocuklara ise oyun parkı olarak hizmet verecek projemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.