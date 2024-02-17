Ankara’da yaşayan Yozgatlı 10 kadının bir araya gelerek kurduğu Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi ikinci kültürel gezisini Yozgat’ta yapacak.

Yassıhüyük Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliği ile yarın Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi Yozgat’a gelecek.

Kooperatifin amacından bahseden Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi Başkanı Salime Tarihçi, “Özgür kadın güçlü kadın ve sağlıklı ürün sağlıklı nesiller hedefiyle kurulan kooperatifin amacı; geleneksel ürünleri şehirlere taşımak, özellikle göçle gelen kadınların duygu ve düşüncelerini kentle bütünleştirmek, ülkenin tarihi yerlerine geziler düzenleyerek hem eko turizme katkı sunmak hem de kadınların sosyal hayata katılımını sağlamaktır. Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen kendini sürekli geliştiren Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi ortakları, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin sunduğu eğitimlere katılmakta, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşuyla dayanışma içinde yoluna devam etmektedir” dedi.