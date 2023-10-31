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Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar öğrencilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Nezaket Altun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Coşar, burada yaptığı konuşmada, gençlerin gözlerinin içine baktığında gelecekle ilgili rahat ettiklerini söyledi.



Coşar, “Gelecek kuşaklarımız güvende. Onlar ülkelerini çok iyi yerlere getirecekler, Gençler kendi hayatlarını düzeltirken ülkelerinin hayatlarını da güzelleştirecekler. Böyle umutlara, coşkulara kapılıyoruz. Nezaket Altun Kız Öğrenci Yurdumuzu ziyaret ederek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.