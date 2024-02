Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kahvaltı programında yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkanı adayı Asım Çelikel, yapacak olduğu seçim çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde DEVA Partisi’nden aday olduğunu açıklayan Çelikel, seçim çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Yerel seçim çalışmalarına geç kaldıklarını belirten Çelikel, “31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçim çalışmalarımıza geç başladık. Gecikmemizin sebebi ise adaylığımızın genel merkez tarafında 2 gün önce onaylanmasından dolayı. DEVA Partisi’nden Yozgat Belediye Başkan adayı olarak biz layık görüldük. Biz kendimiz gidip de her hangi bir partiye beni aday edin, aday olmak istiyorum demedik. DEVA Partisi bizi bu göreve layık gördü. Ben daha önce partiden istifamı vermiştim şuan partiye ne üyeyim nede yönetimdeyim. Sayın Ali Babacan ve İdris Şahin beni bizzat arayarak Yozgat Belediye Başkan adaylığına beni layık gördüklerini belirttiler. Bizlerde Ali Babacan ve İdris Şahin layık gördüyse bu şerefli görevi Yozgat için, memleketimizin insanı, garip, mağdurlar ve mazlumlar için yapmak istediğimi söyledim. Yoksa ben belediye başkanlığını düşünen bir insan değildim. Öyle bir sevdam yoktu ben sadece buradaki insanlara faydalı olabilmek için ellerinde tutabilmek için bu insanlara hiç görmediklerini gösterebilmek için gerçekten memleketime faydalı olabilecek bir insan olmak için bu şerefli görevi kabul ettim. Bu göreve henüz hazır değildim ben. Çünkü öyle bir alt yapım hazırlığım yok. Sadece burada ki esnafın, iş insanların ve Yozgat’ımızın ileri gelen insanları ile beraber bu görevi yürütmek istiyorum. Onlarda benim yanımda olup belediyeyi hep beraber yönetmek istiyorlarsa ben varım" dedi.

Çelikel, "Eğer ben tek başıma bir belediye yöneteceksem ben yokum. Bu konuda eğer gerçekten memleket olarak hep beraber birlik beraberlik içerisinde olmak istiyorsak bir birimize kenetlenelim bu seçimi alalım. Eşimizi de dostumuzu da çevremizde Yozgat’ın ileri gelen insanlarıyla esnafıyla bir ekip oluşturarak bir şehir konseyi oluşturarak bir encümen oluşturarak hep beraber olacaksak gerçekten bu memlekete 20 yılda yapılmayan işleri biz beş yıl içerisinde yapacaksak bu işe varım. 5 yıldan sonrada ben aday değilim olmamda. Çünkü baksınlar biz 5 yılda neler yaptık neler yapabiliyoruz. Hep beraber neler yaptık bir katkıda bulunalım arkamızdan iyi şeyler söylenilsin hepsi bu. Başka benim beklentim yoktur. 5 yıl sonrada benim gibi daha değişik insanlar gelsin memleketini seven bu insanlara sahip çıkan onlar gelsin yapsın. Her zaman aynı kişiler yapmasın değişiklik her zaman iyidir” şeklinde konuştu.