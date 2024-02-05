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24- 31 Mart’ta Mersin’de gerçekleşen Türkiye kadın ve erkekler boks şampiyonasında Çiçekdağı Belediye Spor Boks Kulübü sporcusu Yoncagül Yılmaz 70 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye birincisi oldu ve Çiçekdağı’na altın madalya hediye etti.

Kendisinin Avrupa şampiyonluğu da olan Goncagül Yılmaz, yapılacak Avrupa şampiyonluğuna katılıp tekrar Avrupa Şampiyonluğu ve 2028’de olimpiyatlara katılarak olimpiyat şampiyonu ardından da Dümya Şampiyonluğu yaşamak, Çiçekdağı’nın ismini tüm Dünyada duyurmak istediğini sözlerine ekledi.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür eden Yoncagül Yılmaz bu madalyayı kendisine her zaman destek olan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’na armağan ettiğini söyledi.

Başkan Hasan Hakanoğlu, Çiçekdağı Belediye Spor Boks Kulübü Sporcusu Yoncagül Yılmaz daha önce iki kez Avrupa ikincisi olmuştu ve biz kendisine başarılarının artarak devam edeceği konusunda anandık ve Mersinde düzenlenen müsabakalarda Türkiye birincisi olarak bizleri gururlandırmıştır.