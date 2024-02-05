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Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Döneminin ilk gününde Reşat Akyön İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Sağlam, yeni dönem için iyi dileklerini iletti.

Sağlam yaptığı açıklamada, “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Döneminin ilk gününde Reşat Akyön İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Yeni dönem için tüm eğitim camiamıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem diliyorum” dedi.

Ziyaret sırasında Sağlam, okulda yapılan eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Sağlam, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Reşat Akyön İlk ve Ortaokulumuzda çok güzel bir ortam gördüm. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yeni döneme hazır. İnşallah bu dönemde de güzel başarılara imza atarlar” diye konuştu.