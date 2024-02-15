İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim kampanyası kapsamında 100. Yıl Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyaretlerine büyük önem veren Taştan, sanayi esnaflarıyla tek tek iş yerlerinde bir araya gelerek onların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Taştan, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, sanayi ve emekçilerin şehrin gelişimindeki önemine değindi.

Taştan, “Ziyaret ettiğim iş yerlerinde esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diledim. Büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesi bizler için çok önemli. Şehrin gelişiminde ve orta ölçekli ekonomiye katkısından ötürü zanaatkarlarımızın büyük bir rolü var. Esnaflarımızın her zaman yanında olacağımıza söz veriyorum" dedi.

Sanayi esnafı da Taştan'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak bu tür etkileşimlerin önemine dikkat çektiler.