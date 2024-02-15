Yerköy’de Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, "Yerköy'ü göç veren değil, göç alan bir şehir haline getirmek için hayati önem taşıyan Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi için çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, İl Genel Meclisi Üyesi Aziz Başak ve Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Barış ile birlikte ülkemizin en önemli Jeotermal kaynaklarının bulunduğu Kütahya Simav ve Denizli Sarayköy Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgelerinde saha örnekleme ve inceleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Saha çalışmaları sonrasında ihtisas organize sanayi bölgesi olarak tescillenen seracılık alanının en kısa sürede kurularak istihdam sağlayabilmesi için proje danışman firma yetkilisi Fatih Uçkun ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şehrimiz için emin adımlara birlikte yürüyoruz. Şehrimizi göç veren değil, göç alan marka bir şehir haline getirecek olan Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin hayata geçirilmesi için paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Yozgat Vali Yardımcımız Sayın Türker Çağatay Halim, İlçe Kaymakamımız Sayın Muharrem Coşgun, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Bakanımız Sayın Coşkun Kahraman, İl Genel Meclisi üyemiz Sayın Aziz Başak ve Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterimiz Ahmet Barış beylerle birlikte ülkemizin en önemli Jeotermal kaynaklarının bulunduğu Kütahya Simav ve Denizli Sarayköy Jeotermal Seracılık Organize Sanayi bölgelerinde saha örnekleme ve inceleme çalışmalarında bulunduk. Paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz saha örnekleme ve inceleme çalışmalarımız sonrasında ise, ihtisas organize sanayi bölgesi olarak tescillenen seracılık alanımızın en kısa sürede kurularak istihdam sağlayabilmesi için proje danışman firma yetkilisi Fatih Uçkun bey ile kuruluş sürecimiz hakkında toplantımızı gerçekleştirdik. Paydaşlarımızla birlikte Kütahya Simav ve Denizli Sarayköy bölgelerinde gerçekleştirmiş olduğumuz saha çalışmalarımızda bizlere destek olan Simav Kaymakamımız Sayın Bünyamin Karaloğlu Bey'e ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi bölgesi projemizin en kısa sürede sonuçlandırılarak ilçemiz de istihdama dönüşebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz."