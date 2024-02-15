Yozgat İl Jandarma ekipleri tarafından tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Ekipler Tabiat Varlıklarını Koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında Akdağmadeni’nde kaçak kazı yapılacağı bilgisini değerlendirdi.

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Tarihi Eser Operasyonu

Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde; Yürütülen çalışmalar ve bölgede yapılan devriye faaliyetleri sonucunda; 11 Şubat 2024 günü şüpheli bir araç tespit edildi. Yapılan kontrolde; L.H., S.M., V.A., ve S.D. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada  suçüstü  yakalandı.

Tarihi Eser Operasyonu1

Yakalanan şahısların üzerinde ve arabasında yapılan arama sonucunda, 1 adet hilti ve hiltiye ait kaya delmekte kullanılan demir uçlar, 1 adet şarzlı matkap ve matkaba ait demir tığlar, 3 adet murç, 4 adet alan arama tarama cihazı olarak tabir edilen bakır çubuk ele geçirildi.

Olay ile ilgili L.H., S.M., V.A., ve S.D. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi