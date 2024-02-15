Evlilik hayalleri artık daha erişilebilir hale geliyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu müjdeye göre, 15 Şubat'ta başlayacak olan 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisiyle genç çiftlere büyük bir destek sağlanacak.

Özellikle 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde yaşayan gençler için bir umut ışığı olacak olan bu krediyle ilgili başvuru şartları ve detaylar için hemen tıklayın!

Başvuruların 15 Şubat itibarıyla deprem bölgesinde yaşayan gençler için alınmaya başlanacağını belirten resmi açıklamaya göre, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanacak yeni evli çiftlere, geri ödemesiz olarak sunulacak olan bu destekle gençlerin yuva kurma hayalleri desteklenmiş olacak.

Başvuru yapacak gençlerin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bakan Göktaş'ın vurguladığı gibi, başvuru tarihinden itibaren 18-29 yaş arasında, yani 30 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Bu yaş sınırı, fonun genç nüfusa yönelik olduğunu ve evlilik süreçlerinde maddi destek sağlamayı amaçladığını göstermektedir. Başvuru şartları ve diğer detaylar için ilgili başvuru sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın!