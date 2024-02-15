Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin 500 tarım işçisi alımı gerçekleştirecek. Bakanlık, daha önce 5 bin 500 sözleşmeli personel ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alımı gerçekleştirmişti. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan bu alımla ilgili detaylar merak konusu oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz bin 500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başvuru süreci İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden 13 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında açık olacak. Adayların başvurularını bu tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir.

İşe alınacak olan işçilerin belirlenmesi için 27 Şubat tarihinde noter huzurunda bir kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi yer ve saati Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde resmi internet sayfası üzerinden duyurulacaktır. Adaylardan istenilen belgeler ise bakanlığın resmi internet sayfasından açıklanacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştireceği bu alım, tarım sektörüne katkı sağlayacak yeni iş gücünün kazanılmasına yönelik önemli bir adımdır. Adaylar, başvuru sürecine dair güncel bilgileri resmi kanallardan takip etmeleri önemlidir.