İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, genç seçmenlere yönelik dikkat çekici bir girişimde bulunarak, 18 yaşına yeni giren gençlerin doğum günlerini kutladığını ve bu özel günlerinde yanlarında olduğunu belirtti.

Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, gençlerle birebir iletişim kurarak, onların 18. yaş günlerini kutlama ve aynı zamanda ilk kez oy kullanacak olmalarını tebrik etme pratiğini benimsediğini ifade etti.

Taştan, gençlere yönelik bu özel ilgisinin, belediye başkanı olması durumunda da devam edeceğini belirterek, "18 yaşına giren gençlerimize ulaşıp tek tek doğum günlerini kutluyoruz. İlk oylarını ve yeni yaşlarını tebrik ediyoruz. Şimdi de, belediye başkanı olduktan sonra da gençleri her zaman mutlu edeceğim. Yozgat çok İYİ olacak" şeklinde konuştu.

Bu hareketiyle Taştan, gençlerin sosyal ve siyasal hayata katılımını teşvik etmek ve onlara önem verdiğinin bir göstergesi oldu.